"Yeşil altın"a dolu darbesi! "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

Şuayip Aslan, "Ben 50 yaşındayım, bu yaşıma kadar fıstık bağlarında bu denli zarar görmedim. Sadece bu yılın emeği değil, gelecek yılın da mahsulünün gittiğini gördük. Eğer çiftçiye destek verilmezse bu alanların geri kalacaklarına inanıyoruz. Onun için bu hasar için devletimizden bir destek bekliyoruz" diye konuştu.