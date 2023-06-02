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"Yeşil altın"a dolu darbesi! "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

Siirt'te etkili olan dolu yağışı "yeşil altın" olarak tabir edilen fıstık bahçelerine büyük zarar verdi. Hasar tespit çalışmaları başlatılan Tillo ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, "Dolunun vurduğu alanlarda hasar gerçekten çok büyük. Biz üreticilerimize çok geçmiş olsun diyoruz. Müdürlük olarak elimizden gelen destek çalışmasını yapmaya çalışacağız" dedi. Çiftçi Hamza Aslan, sel sularının bahçenin içinde su kanallarının açılmasına neden olduğunu belirterek, "Bir sonraki yılın da mahsulü gitti, yani iki yıllık emeğimiz telef oldu gitti" dedi

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DHA

  • Siirt'te 30 Mayıs´ta etkili olan dolu yağışı nedeniyle Tillo ilçesinde fıstık bahçeleri büyük zarar gördü.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan ile birlikte doludan en çok zarar gören İkizbağlar, Dereyamaç ve Sinep köylerinde incelemelerde bulundu.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, Zararın gelecek yılki üretimi de etkileyeceğini ifade etti.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Şuayip Aslan, "Ben 50 yaşındayım, bu yaşıma kadar fıstık bağlarında bu denli zarar görmedim. Sadece bu yılın emeği değil, gelecek yılın da mahsulünün gittiğini gördük. Eğer çiftçiye destek verilmezse bu alanların geri kalacaklarına inanıyoruz. Onun için bu hasar için devletimizden bir destek bekliyoruz" diye konuştu.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan da üreticilere bağ ve bahçelerini sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Ergün Demirhan, ""Siirt´te lokal olarak bir dolu yağışı söz konusu oldu. Bu dolu özellikle Tillo ilçemizin İkizbağlar, Dereyamaç ve Sinep köylerinde etkili oldu. Şu anda, Fıstık Üreticileri Birliği Başkanımız Şuayip Aslan´la birlikte alanda hasar gören bağ ve bahçelerde tespit çalışmalarında bulunuyoruz. Dolunun vurduğu alanlarda hasar gerçekten çok büyük.  Biz bu duruma çok üzüldük, bu aynı zamanda bu bölge için verim yılıydı" dedi.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, "Bahçelerimiz, bağlarımız çok güzel meyve tutmuşlardı. Biz üreticilerimize çok geçmiş olsun diyoruz. Tarım Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğümüz olarak biz ellimizden gelen destek çalışmasını yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Sigortalı ve sigortasız bağ ve bahçeleri olduğunu kayeden Ergün Demirhan, "Bu vesile ile tüm yetiştiricilerimize özellikle tarım sigortaları konusunda biraz daha hassas olmalarını ve ellerinden geldiğince tüm bağ ve bahçelerini sigortalatma konusunda tavsiyede bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    İkizbağlar köyünde çiftçilik yapan Hamza Aslan ise, sel sularının bahçenin içinde su kanallarının açılmasına neden olduğunu belirtti.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

    Hamza Aslan, "Hasarımız çok, doludan sonra sel suları bahçenin içinde su kanallarının açılmasına neden oldu. Fıstıklarımız telef oldu. Bir sonraki yılın da mahsulü gitti, yani iki yıllık emeğimiz telef oldu gitti. Devlet büyüklerimiz durumumuzu görüyor, bir yardımcı olabilirlerse memnun olurduk. Beklentimiz kredi ödemelerimizin ertelenmesi" şeklinde konuştu.
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"
  • Siirt'te Yeşil altın'a dolu darbesi: "İki yıllık emeğimiz telef oldu"

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