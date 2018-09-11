"Bugün sağlıklı ne yapsam?" sorusuna yanıt arayanlara hem basit, hem doyurucu, hem de az kalorili bir tarifimiz var: Yeşil detoks çorbası! Ödem attıran detoks çorbası sayesinde kendinizi yeniden doğmuş gibi enerjik ve canlı hissedeceksiniz bizden söylemesi. Yeşil detoks çorbası tarifi ve malzemelerini merak ediyorsanız cevabı haberimizde...

YEŞİL DETOKS ÇORBASI MALZEMELER

1 demet ıspanak

1 adet küçük boy patates

1 adet kabak

3-4 çiçek brokoli

1 adet orta boy havuç

1 adet kırmızı soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

YEŞİL DETOKS ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tüm sebzeleri iyice yıkayın ve soyun. Soğan ve sarımsağı da aynı şekilde soyun ve ince ince doğrayın ya da rendeleyin. Sebzeleri tencereye alarak üzerine kaynar su dökün. Sebzeler yumuşadığında blenderdan geçirip sıcak sıcak servis edin.

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