Kansızlık problemi olanların ve diyet yapanların sıklıkla tükettikleri yeşil mercimekle yapılan çok faydalı bir salata tarifi ile karşınızdayım. Hem doyurucu hem de tok tutması ile en çok tercih edilen salata çeşitlerindendir.

Yeşil Mercimek Salatası Malzemeler:

• 1-2 su bardağı yeşil mercimek

• 2-3 adet kuru soğan

• 1 tatlı kaşığı keten tohumu

• Yarım demet maydanoz

• Kırmızı pul biber

• Karabiber

• Tuz

• Sızma zeytinyağı

• Kuru nane

Yeşil Mercimek Salatası Yapılışı:

• Yeşil mercimekleri iyice yıkadıktan sonra kara suyu gidene kadar haşlayın.

• Ateşten alıp soğumasını bekleyin.

• Mercimek soğuduktan sonra salata kasesinin içine alın.

• Daha sonra soğanı, zeytinyağını, keten tohumunu ekleyin.

• Tüm baharatlarını da ekledikten sonra bol yeşil maydanozla servis edebilirsiniz.

• Arzuya göre kuru nane de ekleyebilirsiniz.

• Afiyet olsun…

Püf Noktası:

• Yeşil mercimeklerin haşlanma süresine dikkat edin.

• Çok fazla haşlanırsa dağılabilir.

• Mercimekler haşlandıktan sonra sudan kesinlikle geçirmeyin.

• Oda sıcaklığında soğutun.