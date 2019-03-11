İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, 4 gün önce Kayseri merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 20'si yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişinin sorgusunun devam ettiği soruşturma kapsamında, firari olan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.