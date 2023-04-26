Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı

PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı

Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına aldığı Dönmez, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Dönmez, evlendikten sonra Diyarbakır Bismil'e yerleştiğini, 5 yıl burada kalmasının ardından geçim sıkıntısından dolayı İstanbul'a geldiğini, o tarihten bu yana İstanbul'da ikamet ettiğini söyledi.

Hakkında önceden PKK/KCK terör örgütü üyeliğiyle ilgili soruşturma yapıldığını, halihazırda İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde davasının sürdüğünü anlatan Dönmez, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan kardeşi Selami Kitir ile görüşmediğini, kendisinin nerede olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğini öne sürdü.

Dönmez, örgütsel kamuflajlı fotoğrafa ilişkin ise, "Bana gösterdiğiniz fotoğraftaki kişi kesinlikle ben değilim. Ben olmadığım için de yanımdaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadım. Terör örgütüyle alakam bulunmamaktadır. Gençlik yıllarımda çekilmiş olduğum ve sonraki dönemlerdeki fotoğraflarımı tarafınıza ibraz ediyorum. Bu fotoğraflara da bakıldığında bu kişinin ben olmadığım anlaşılacaktır. Silahlı terör örgütü üyesi kesinlikle değilim." diye ifade verdi.

Kendisine 2019'da kan kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavisinin devam ettiğini öne süren Dönmez, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Dönmez, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ÖRGÜTSEL FOTOĞRAF HAKKINDA JANDARMA RAPOR HAZIRLADI

Hakimlik, kararında, tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere şüphelinin üzerine atılı bulunan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun vasıf ve mahiyetini, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut bulunduğunu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olduğunu değerlendirdi.

İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 25 Nisan'da hazırladığı uzmanlık raporu kapsamında yüz karşılaştırma formu düzenlendiği, form uyarınca tetkik konusu üzerinde örgütsel kamuflaj bulunan kadın şahıs ile şüphelinin kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde rapor hazırlandığı, mukayese edilen şahsın örgütün kırsal bölgede eğitim alan üyelerinden olduğunun belirtildiğini dikkate alan hakimlik, şüpheli Dönmez'in tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dönmez'i PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına almıştı.

Ekipler, şüphelinin geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığını, siyasi, ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiğini belirlemişti.

Sorgusunda şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin kardeşi Selami Kitir'in, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Gri Liste'de yer aldığı anlaşılmıştı.


Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki törene online katılacak
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu'daki törene online ...
Fuat Oktay: Asla bölgecilik, mezhepçilik yapmadık
GÜNDEM Oktay: Asla bölgecilik, mezhepçilik yapmadık
Van sınırında uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Van sınırında uyuşturucu ele geçirildi
DOĞALGAZ BEDAVA mı olacak, indirim başladı mı? 2023 Doğalgaz ne zaman ücretsiz olacak, bu ay doğalgaz bedava mı?
GÜNDEM Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak?
Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar, gözaltına alındı
GÜNDEM Can Tanrıyar gözaltına alındı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
2 emlakçıya iş yerinde silahlı saldırı! - En son haberler
GÜNDEM 2 emlakçıya iş yerinde silahlı saldırı
Kuşadası açıklarında lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Kuşadası açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alıyor, kontenjan sayısı açıklandı mı?
GÜNDEM MSÜ sınavına kaç kişi girdi?
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Asgari ücrete Temmuz ek zammı var mı, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.