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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin 47'nci bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 13:18 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:18
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        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne - babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        47'NCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Melissa, DNA testinin sonucunu alır ancak bakmaya cesaret edemez. Reyhan, Büşra ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir. Orhan, Büşra’yı başından atmaya çalışırken, Necati yeni bir karar alır. Melissa, DNA testinin sonucunu Fevzi ile birlikte öğrenir.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!

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        #Yeşil Vadinin Kızı
        #show tv
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