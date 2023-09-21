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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:48
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        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 60'ıncı bölümünde Mahinur’un ani ölümü herkesi derinden etkiler. Metin ve Melissa bu acıyla nasıl başa çıkacaklarını bilemez. Mahinur’un hatıralarıyla ayakta kalmaya çalışan Cüneyt, sağlık durumunun kötüye gittiğini öğrenir. Hala, yaşananlardan çok etkilenen Defne ve Mine’nin Karakiraz’dan uzaklaşmasına karar verir. Melissa da Defne ile birlikte İstanbul’a gider.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

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        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de.

        İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 60. Bölüm Tanıtımı;

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan 55'inci bölüm tanıtımı
        "Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan 55'inci bölüm tanıtımı
        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        #Yeşil Vadinin Kızı
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