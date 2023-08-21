SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

37'NCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fevzi, kızını bulduğunu düşünür. Melissa’ya yaklaşmak için çeşitli yollar dener. Ancak her defasında Melissa’nın öfkeli tepkisiyle karşılaşır. Cüneyt ve Mahinur tatilde gençliklerine döner. Melissa ve Görkem, Defne’nin tavırlarından şüphelenirken, Defne elindeki belgeleri yok etmek ister. Cüneyt’in çiftliği satmaktan başka çaresi kalmaz.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!