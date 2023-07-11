Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 8. Bölüm Tanıtımı;

SEKİZİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hazım işlediği cinayetin suçunu Metin’e yıkmak ister. Defne babasına karşı güvenini kaybederken, Melissa ile Görkem’in arası bozulur. Büşra’ya verdiği hediye Selim’in başına dert açar. Orhan, Cüneyt’i tuzağına düşürmeyi başarır. Yaşadığı vicdan azabına dayanamayan Besime bu yükten kurtulmak ister.

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Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!