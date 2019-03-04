Yeşilay Haftası her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan özel bir haftadır. Yeşilay Haftası'na özel, okullarda şiirler okunur ve çeşitli etkinliklerle kutlama programları yapılır. İşte 1-7 Mart Yeşilay Haftası ile ilgili mesajlar ve Yeşilay Haftası sözleri...

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN KURULDU?

Yeşilay 5 Mart 1920’de, İstanbul’da psikiyatrist Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kuruldu.

Yeşilay, 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanı’na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele amacıyla dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Padişahın izniyle 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur. Yeşilay’ın kurulduğu 1 – 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

BAĞIMLILIK NEDİR?

Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olur.

Psikiyatrik bir sendrom olan bağımlılığın tanısı için aşağıda sayılan ölçütlerin yalnızca üçünün bir arada görülmesi yeterlidir.

*Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi

*Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması

*Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan çabalar

*Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama

*Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz etkilenmesi

*Maddenin daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması

*Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımını sürdürmek

Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye düşkünlüğüdür.

Bağımlılık ciddi bir hastalıktır. Bağımlılığa ilişkin beyinde birçok nörokimyasal, nörofizyolojik değişimler saptanmıştır. Bağımlılık tedavisi, belirli şemaları ve ilkeleri içeren kapsamlı bir protokol ile sağlanabilir. Bağımlı kişiler bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul eder ve hastalıklarda uyulması gereken kurallar olduğunu bilirlerse tedaviye uyumları artmaktadır.

YEŞİLAY HAFTASI MESAJLARI

YEŞİLAY

''İçki öldürür,

Kumar Söndürür,''

Cennet gibi evini

Viraneye döndürür.

Ya sigara nasıldır?

''Parasını el alır,

Dumanını yel alır,''

Hem çevreyi kirletir

Zehiri içene kalır.

Bunlara yaklaşmayalım.

Uzak yerde duralım.

Para, zaman, gücümüzü

İyi şeylere harcayalım.

SAĞLIĞA ZARAR

Sigara, içki ve kumar,

Hepsi sağlığa zarar.

Kendini, keseni düşün,

İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar

Gençliğini tüm yıkar.

Aileni, kendini düşün,

İnsan bir kez doğar.