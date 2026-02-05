Habertürk
Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Yeşilçam klasiği 'Acı Hayat' restore ediliyor

        Yeşilçam klasiği 'Acı Hayat' restore ediliyor

        Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarana ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandıran İstanbul Film Festivali'nin bu yıl restore ettireceği film Metin Erksan'ın 'Acı Hayat' filmi oldu

        Giriş: 05.02.2026 - 13:51
        Yeşilçam klasiği 'Acı Hayat' restore ediliyor
        İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Metin Erksan’ın sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ayhan Işık ve Ekrem Bora’nın üstlendiği, 1962 yapımı Acı Hayat’ı Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

        Sinemamızın en özgün yönetmen ve düşünürlerinden Metin Erksan’ın "Toplumsal Gerçekçi" evresinin en olgun meyvelerinden, 1962 yapımı Acı Hayat, Yeşilçam’ın klasik melodram kalıplarını sosyolojik bir eleştiriyle yapıbozuma uğratır. İstanbul Film Festivali için Atlas Post Production tarafından titizlikle restore edilen film, kara sevdayı Erksan’ın derinlikli görüntü diliyle beyazperdeye taşır. Film, birbirini seven yoksul bir kaynakçı olan Mehmet ile manikürcü Nermin'in, paranın yıkıcı gücü ve sınıf atlama arzusu karşısında sarsılan aşklarını konu alır. Nermin’in zengin bir hayat uğruna Mehmet’i terk etmesiyle başlayan süreç, Mehmet’in bir piyango ikramiyesiyle servet sahibi olup eski sevgilisinden intikam almaya karar vermesiyle trajik bir hesaplaşmaya dönüşür.

        Filmin sanatsal başarısı, vizyona girdiği dönemde başta sinema eleştirmenleri tarafından büyük takdir görür. O sırada on üç film çekmiş olsa da henüz kariyerinin başında olan Türkan Şoray, Nermin rolündeki nüanslı performansıyla 1. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, festivalin ilk En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucaklar. Filmde kendine has zarafeti ve dramatik derinliğiyle yer alan Nebahat Çehre, Erksan’ın titiz oyuncu yönetiminin bir parçası olarak sinemamızdaki yerini sağlamlaştırmıştır. Her iki oyuncunun da ilerleyen yıllarda İstanbul Film Festivali dahil onur ödülleriyle taçlanan kariyerlerinde Acı Hayat, büyük önem taşır.

        Acı Hayat’ın toplumsal bellekte bıraktığı iz o kadar derindir ki, hikâyenin özündeki sınıfsal çatışma teması 2005 yılında dizi olarak televizyona uyarlanmıştır.

        Restore edilmiş kopyasıyla festival kapsamında yeniden izleyiciyle buluşacak olan Acı Hayat, Metin Erksan’ın vizyonuna bir kez daha tanık olmak; Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ekrem Bora ve “taçsız kral” Ayhan Işık’ın oyunculuk dehasını bir arada izlemek ve Türkiye’nin sosyolojik dönüşümünü kavramak için vazgeçilmez bir kilometre taşı, zamansız bir başyapıttır.

        1962 yapımı Acı Hayat’ın senaryosu filmin yapımcılığını da üstlenen Muzaffer Arslan’ın öyküsünden Metin Erksan tarafından yazılmıştır.

        Sinemaseverler, Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle önceki festivallerde Bilge Olgaç'ın İpekçe (2018), Şerif Gören'in On Kadın (2019), Atıf Yılmaz'ın Asiye Nasıl Kurtulur (2020-2021), Cahide Sonku, Orhon Murat Arıburnu, Sami Ayanoğlu'nun Beklenen Şarkı (2022), Metin Erksan'ın Kadın Hamlet (2023) ve Atıf Yılmaz'ın Hayallerim, Aşkım ve Sen (2024), Ömer Kavur’un Amansız Yol (2025) filmlerini restore edilmiş kopyalarından izleme şansı bulmuştu.

