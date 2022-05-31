Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanın içindeki Okçular Şelalesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

ABONE OL
AA
  • 01
    Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

    Kastamonu'nun Araç ilçesinin merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Okçular köyü sınırlarında yer alan Okçular Şelalesi ağaçların arasından yaklaşık 10 metreden dökülerek basamak basamak 11 çağlayandan oluşuyor. AA'nın haberine göre yeşilin tonları arasına gizlenmiş Okçular Şelalesi, sıcaktan bunalanlara rahat bir nefes alma imkanı sunuyor.
  • 02
    Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

    Okçular köyü muhtarı Sabahattin Söğünmez, köylerinin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi. Okçular Şelalesi'ni basamaklı yapısından dolayı Denizli'deki Pamukkale travertenlerine benzettiklerini aktaran Söğünmez, şunları kaydetti:
  • 03
    Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

    "Suyumuzun doğal yapısı ve içindeki mineral yapısıyla rengi beyaz yerine kahverengidir. Gerçekten de insanların dinlenebileceği, hoş zaman geçirebileceği bir yer. Burası adeta saklı cennet gibidir. İnsanlar burada kuş ve su sesi arasında yazın sıcağını hissetmeden suyun serinliğinde güzel vakit geçirebilir."

     
  • 04
    Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

    Okçular Şelalesi'ni her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Söğünmez, "Gelenlere daha iyi hizmet edebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bungalov evler, piknik yerleri ve restoran yapmayı planlıyoruz. Projemizi hazırladık. Bölgeyi gezmeye gelenlerden sadece çevreye duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.
  • 05
    Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

    Bölgeyi ziyaret eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise şelale bölgesinin tabiat harikası bir yer olduğunu dile getirdi.

     
  • 06
    Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

    Haberal, şöyle konuştu:

    "İnsanların tabiatla baş başa kalabileceği doğa harikası yerlerden biri. Florası, doğal yaşamıyla çok değerli bir köy. Şelalenin hemen arkasında yaylalar mevcut. Kademe kademe yükselen bir şelale. En büyüğü 10 metre yüksekliğinde. Pamukkale'yi andırıyor ama suyun yapısından dolayı rengi farklı. Yeşillikler içinde, etrafında meyve ağaçları olan bir bölge."
  • 07
    Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular

    Bölgenin sağlıklı şekilde turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Hebaral, "Turizme kazandırırken koruyup kollayıp, gelecek nesillere bırakmak lazım. Burada insan oturduğunda nefes alıyor" dedi.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.