Yeşim Salkım, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bir yıldan fazla süredir, tüm dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs salgınına inanmadığını söyledi. Salkım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. 1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." ifadelerini kullandı.

— Yesim Salkım (@yesimsalkim) March 28, 2021