Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pop müziğinin ünlü sesi Demet Akalın'ın sanatçı olmadığını, sadece şarkıcı olduğunu ifade eden Yeşim Salkım, Demet Akalın ve magazin gündemine ilişkin olay yaratacak açıklamalarda bulundu
1
1|22
Beyaz Tv'de yayınlanan ''Mertçe Sohbetler'' programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'dı... Ünlü isim, gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu...
2
2|22
YEŞİM SALKIM'DAN DAYAK İTİRAFI: MİKROFONU MASAYA FIRLATIP, SAHNEDEN İNDİM, TEKME TOKAT DÖVDÜM
''Dayak' itirafında bulunan Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir kadın izleyiciyi dövdüğünü söyledi.
3
3|22
Ünlü sanatçı; ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı'' dedi.
4
4|22
Küçük yaşlarda da mahalle arkadaşı Erkan Petekkaya'yla çok kavga ettiğini belirten sanatçı; ''Ben mahalleye girdiğimde erkek çocuklar çil yavrusu gibi dağılırdı'' diye ekledi.
5
5|22
'3 MİLYON DOLARLIK KOLYE DE TAKTIM, ÇADIRDA DA YATTIM''
25 yaşında zenginliğin zirvesini gördüğünü, çok güzel bir hayat yaşadığını ve her türlü lüksü gördüğünü anlatan Yeşim Salkım; '' Helikopter ve teknelerle gezdim, boynumda 3 milyon dolarlık kolye vardı ama boşanınca eski eşime iade ettim.'' dedi.
6
6|22
İki üç hayatı da yaşayabileceğini söyleyen sanatçı, malının mülkünün çoğunu kaybettiğini, ara sıra çocuklarıyla kamp yaptığını ve çadırda kaldığını da sözlerine ekledi.
7
7|22
Sürekli çalışan ve üreten bir kadın olduğunu belirten Yeşim Salkım; ''Ben parasız kalmam. 70 yaşına kadar şarkı söylerim oyunculuk yaparım yine yaşarım. Gerekirse 1000 TL'ye tüm barlarda şarkı söyler yine geçinirim.'' diye de ekledi.
8
8|22
''DEMET AKALIN SANATÇI DEĞİL, ŞARKICI. MARKA TAKINTISI VAR ONUN GİBİ GİDİP BİR AYAKKABIYA 5000 EURO VERMEM''
Herkes sanatçı olamaz diyen ve sanat camiasından bazı isimleri adeta topa tutan Yeşim Salkım, Demet Akalın'ın sanatçı olmadığını, sadece şarkıcı olduğunu belirtti.
9
9|22
Demet Akalın'ın marka takıntılı bir ünlü olduğunu söyleyen Salkım, ''Bana hiçbir katkısı olmayacak bir ayakkabıya Demet Akalın gibi 5000 euro vermem'' dedi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.