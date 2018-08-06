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Sürekli çalışan ve üreten bir kadın olduğunu belirten Yeşim Salkım; ''Ben parasız kalmam. 70 yaşına kadar şarkı söylerim oyunculuk yaparım yine yaşarım. Gerekirse 1000 TL'ye tüm barlarda şarkı söyler yine geçinirim.'' diye de ekledi.