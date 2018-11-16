Değişen kuşağın farkında olmak anne babalar ile çocukları arasındaki sağlıklı iletişimin en önemli adımlarından biri. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre ileri derecede teknoloji kullanan ve her an iletişimde olan çocukları; özgüvenli, yaratıcı, mütevazı, ileri görüşlü, gerçekçi, başarılı ve azimli bireyler haline getirmek ise ebeveynlerin elinde. Eğitim Bilimci ve Yazar Doktor Özgür Bolat, çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekiyor.

KİMLİKLERİ KIRILGAN OLMASIN

Çocuklara kendilerini değerli hissettirmek adına “akıllı”, “yakışıklı”, “güzel” sıfatları ile hitap edilmesi doğru bulunmuyor. Çocuğun kimliği zekâ ve güzellik gibi kendi kontrolü dışındaki özellikler üzerine kurulu olursa kırılgan bir kimlik gelişiyor ve dışa bağımlılık meydana geliyor. Bunun nedeninin bir insanın sürekli zeka gösteren davranışlar sergileyemeyeceği olduğu belirtiliyor. Kimliği bu kavramlar üzerine kurulu olmayan bireyin; Güçlü bir benliği, yaşama dair bir duruşu ve anlayışı oluyor. Böyle kişiler seçimlerini kendi değerleri ışığında yapıyor. Ailelerin en büyük görevinin ise çocuklarının kendilerine olan bağımlılıklarını en sağlıklı şekilde azaltmak olduğu belirtiliyor. Bu nedenle karakterli ve güçlü benliğe sahip çocuklar yetiştirmek için, çocuğun kontrolünde olan ve her zaman sürdürebileceği özelliklerine vurgu yapılması öneriliyor. Örneğin kişinin çocuğuna, “duyarlı oğlum veya duyarlı kızım” diye hitap etmesinde çocuk her zaman duyarlı olabileceği ve bu seçim onun kontrolünde olduğu için sorun bulunmuyor.

ÖZERKLİĞİ SINIRLAR İÇİNDE VERİN

Esnek aileler çocuk merkezli bir hayat sürdürdükleri için bu ortamda çocukların her istediği oluyor ve oto kontrolleri gelişmiyor. Böyle olunca bu çocuklar zevklerini erteleyip işe odaklanamıyorlar. Her isteği yapılan çocuk, bir süre sonra sevilmekle isteklerinin karşılanmasını eş değer tutuyor. Çocuklarına aşırı sınır koyan aileler ise onların hayatına çok fazla müdahale edip yerlerine karar verdikleri için çocuğun ailesinden bağımsız bir kişilik oluşturamadığı ve kendi duygularını sahiplenemediği görülüyor. Ailelerin en fazla dikkat etmeleri gereken unsurun kurallar koymak ve bu kurallar çerçevesinde çocuğa özerklik vermek olduğuna dikkat çekiliyor. Çocuklar sınırlarının ne olduğunu tam olarak anlamak için bu kuralları sıklıkla test ediyor. Bu nedenle kural ihlalinde ceza yerine problemin gerekçesinin anlaşılması ve sorunun çözümüne yardım edilmesi gerekiyor.

‘BEN’ DİLİNİ DOĞRU KULLANIN

Çocuğun yemek yemeyi istememesi durumunda anne, “ Yemeğini yemezsen üzülürüm” dediğinde çocuk şöyle düşünüyor: “Olayın benimle ilgisi yok! Burada önemli olan benim değil annemin duygusu.” Daha ileri gidildiğinde çocuk; “Annemin benim kararıma saygısı yok” diyor ve saygı görmediğini düşünerek değersizlik inancına sahip oluyor. Gerçek ‘ben dili’ söylemlerinde, “Benim duygum bana bağlı” mesajı bir çeşit itiraf oluyor ve bu durum ilişkilerin kalitesi artırıyor.

TUTKULU ÖĞRENME VE KEŞFETME ORTAMI SAĞLAYIN

Çocukların oyunla öğrenmeleri ve oyunun içinde sanat ve sporun da olması çok önemli görülüyor. Amacın, rekabet ve yargılardan uzak şekilde keyif almak olduğu belirtiliyor. Çocukların küçük yaşta yarışmalara sokulmaması da yapılacaklar arasında bulunuyor. Ödül vermek yerine “tutku” geliştirilmesinin hedeflenmesi ve insanların yapabildikleri şeyi sevmeleri gerçeğinden yola çıkarak çocukların yapabilecekleri şeylere yönelmelerine izin verilmesi öneriliyor. Yetenek keşfi için yapılması gerekenin gözlem olduğu ve çocuğa uygun koşullar ve materyaller sağlandıktan sonra eğilimleri ile iyi olduğu alanların gözlem yapılarak belirlenmesi hedefleniyor.

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