Acil savaş alanına döndü! Hemşireye feci darp! 0:00 / 0:00

DHA

Burdur Devlet Hastanesi´ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı.

Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.

GÜVENLİĞE DE SALDIRDILAR

DHA'da yer alan habere göre hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021

MİLLETVEKİLLERİ "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ

Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi´ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

SALDIRI KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.