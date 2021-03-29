Sevgiliye beyzbol sopasıyla şiddet! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geçen salı günü, Nergis Mahallesi'ndeki bir evde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İzmir'de bir kafeteryada `Barista´ olarak çalışan Zeynep Ç. (24) ile aynı işyerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. arasında geçen 23 Mart'ta birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı.

BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre Berk Ö., Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp, evdeki beyzbol sopası ile vurmaya başladı.

DARP RAPORUYLA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı. Ardından polise giden Zeynep Ç., Berk Ö.'den şikayetçi oldu.

ZANLI BAŞKA SUÇTAN ARANIYORDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Berk Ö.yü gözaltına aldı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen cuma günü adliyeye sevk edilen Berk Ö., tutuklandı.