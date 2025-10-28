Yetersiz D vitamini, kalın bağırsak kanserini tetikleyebilir

Kalın bağırsak kanserinin dünyada 3’üncü sırada görülen bir kanser türü olduğunu ve kansere bağlı ölümler içerisinde 2’nci sırada geldiğini belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Uzun, “Kalın bağırsak kanserinde erken evre kanserlerde 5 yıllık yaşam süresi yüzde 90’ların üzerinde iken, evre IV metastatik hastalıklarda yüzde 20’ler seviyelerine kadar düşmektedir” diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kalın bağırsak kanserinin oluşumu hakkında açıklamada bulunan Doç. Dr. Uzun, şu bilgileri paylaştı: “Kalın bağırsak, ‘ileoçekal valv’ denilen ince bağırsak bitiminden sonra başlayan ve anüse kadar devam eden, yaklaşık 150 cm uzunluğunda içi boş tubuler (boru veya kanal biçiminde) yapıda bir organdır. Kalın bağırsak kanseri genellikle bu tubuler yapının iç yüzünü kaplayan epitel dediğimiz dokunun normal olmayan bir şekilde çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan hastalıklı yapılardır. Genellikle epiteldeki bu büyüme polip denilen çıkıntılar tarzında olup, bu polipler zaman ile kanserli dokulara dönüşmektedirler.”

REKLAM "HASTALARIN YÜZDE 90’ININDA SEBEP GENETİK DEĞİL" Kalın bağırsak kanserinin genellikle 50 yaş üzerinde erkeklerde görülmekle birlikte son zamanlarda genç yaş grubunda ve de kadınlarda görülme sıklığının gittikçe artmaya başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Uzun, “Hastaların yüzde 10 kadarında ailesel geçiş özelliği görülürken, yüzde 90 hastada herhangi bir genetik geçiş görülmeden sporadik olarak ortaya çıkmaktadır” diye konuştu. "RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT EDİLMELİ" Doç. Dr. Uzun, risk faktörlerini ise şöyle sıraladı: “Yüksek miktarda kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketimi, şekerli içecekler, obezite, alkol tüketimi, sigara içimi, yetersiz D vitamin alımı inflamatuar bağırsak hastalıkları, tip 2 diyabet hastalığı diğer risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronik kabızlık, bağırsak tembelliği, hemoroidal hastalıklar, fissür gibi semptom ve hastalıklar kalın bağırsak kanser gelişimi üzerine birer risk faktörü oluşturmazlar.” Doç. Dr. Uzun, “Son zamanlarda ortaya çıkan gayta alışkanlığında ve şeklinde değişiklikler, tam dışkılama boşaltım eksikliği hissetme, dışkılama ile birlikte veya dışkılamadan bağımsız rektal kanama, açıklanamayan kansızlık ve de bağırsağın tam tıkanması durumunda ortaya çıkan gaz ve gayta yapamama, bulantı, kusma gibi şikayetlerde bu hastalıktan şüphelenmek gerekir” dedi.