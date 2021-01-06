Yetiş Zeynep dizisi birinci bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Dizinin diğer bölümlerini izlemek isteyenler Exxen platformuna üye olarak izleyebilecek. Yetiş Zeynep dizisi konusu nedir? İşte Yetiş Zeynep dizisi oyuncu kadrosu...

YETİŞ ZEYNEP DİZİSİ OYUNCULARI

Aslı Bekiroğlu

Keremcem

Ece Dizdar

Berke Acar

Elif Atalay

YETİŞ ZEYNEP DİZİSİNİN KONUSU

Zeynep 20 yaşında hayalleri olan bir üniversite öğrencisi fakat okul masraflarını karşılayabilmek için bakıcılık yapmak zorunda. 6 çocukla ilgilenirken öğrenci olduğunu da saklamalı ama hiçbir şeyden çekmedi dilinden çektiği kadar.