Yetkisiz kişilerle birlikte ameliyatlar girdiği iddia edilen doktora, görevden uzaklaştırma Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bozüyük Devlet Hastanesinde yetkisiz kişiler tarafından ameliyat yapıldığı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yayınladı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yayınlanan 'Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişiler tarafından ameliyatlara girildiği' yönündeki iddialara ilişkin; Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca daha önce detaylı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki sorumlu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 138’nci maddeleri uyarınca 04/10/2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmış olup, Bakanlığımız Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından da Cumhuriyet Savcılığı'na soruşturma izni verilmesi yönünde karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.