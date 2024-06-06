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        Haberler Bilgi Ekonomi Yiğit Akü için GONG ÇALDI! Yiğit Akü malzemeleri halka arz sonuçları, lot miktarı, BIST kodu, fon kullanımı

        Yiğit Akü için gong çaldı! Yiğit Akü 6 Haziran itibarıyla borsada işlem görüyor

        Yiğit Akü Malzemeleri için gong çaldı! Bugünden itibaren borsada işlem görmeye hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 2.6 milyar TL olarak açıklandı ve firma ortalama olarak, kişi başına 31 lot verdi. İşte, Yiğit Akü lot dağıtımı ve fon kullanımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:53 Güncelleme: 06.06.2024 - 07:53
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        Yiğit Akü Malzemeleri için gong çaldı! Toplamda 75 milyon hisse dağıtan firma 'YIGIT' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Eşit dağıtım ile kişi başına 31 lot düştü ve firmanın halka arzına neredeyse 2 milyon kişi katıldı. İşte, Yiğit Akü Malzemeleri halka arz detayları...

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        YİĞİT AKÜ İÇİN GONG ÇALDI!

        Firma 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayan firma 6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı.

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        YİĞİT AKÜ HALKA ARZ SONUÇLARI

        Toplamda 75 milyon lot dağıtımı yapan firmanın halka arzına 1.917.963 kişi katıldı. Kişi başına 1075 TL değerinde 31 lot verildi.

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        YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 34,68 TL olarak belirlendi.

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        YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Firma katılım endeksine uygun değil.

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        YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 20 Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları.

        Yüzde 40 Lityum batarya fabrikası yatırımları.

        Yüzde 30 İşletme sermayesi.

        Yüzde 10 Finansal borçların ödenmesi.

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