Yiğit Akü Malzemeleri için gong çaldı! Toplamda 75 milyon hisse dağıtan firma 'YIGIT' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Eşit dağıtım ile kişi başına 31 lot düştü ve firmanın halka arzına neredeyse 2 milyon kişi katıldı. İşte, Yiğit Akü Malzemeleri halka arz detayları...