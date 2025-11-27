Yiğit Efe Demir, maça devam edemedi!

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, Macar ekibi Ferencvaros’u konuk etti.

Sarı-lacivertlilerin özellikle stoper hattında cezalı ve sakat oyuncularının olması sebebiyle bu bölgede Milan Skriniar’ın yanında 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir forma giydi.