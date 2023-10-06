Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde
Başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna ünlü isim Yiğit Kirazcı dahil oldu
SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna ünlü isim Yiğit Kirazcı dahil oldu.
Yiğit Kirazcı dizide 'Alev’in (Müjde Uzman) eski aşkı 'Rüzgar' karakterine hayat veriyor. Bu akşam yayınlanacak bölümle izleyiciyle buluşacak olan Rüzgar, Alev gibi deli dolu kişiliğiyle dikkat çekecek. Bir haber kanalında yönetici olan Rüzgar’ın gelişiyle Alev, Abdullah ve Pembe üçgeninde neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu.
DİZİNİN KADROSU BÜYÜYOR, ÜNLÜ İSİMLER 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE
'Kızılcık Şerbeti’ne Rüzgar karakterinin gelişiyle kadroya Ebru Destan ‘Helin’ karakteriyle dahil oldu. Haber kanalında spiker olan 'Demet' karakterine Gizem Coşkun, 'Rüzgar’ın asistanı 'Aslı’ya Duygu Aslan, 'İrem' karakterine ise Melis Değirmenci hayat verecek.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.Melis Değirmenci Gizem Coşkun Yiğit Kirazcı ile Duygu Aslan