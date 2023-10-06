Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna ünlü isim Yiğit Kirazcı dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yiğit Kirazcı 'Kızılcık Şerbeti'nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna ünlü isim Yiğit Kirazcı dahil oldu.

        Yiğit Kirazcı dizide 'Alev’in (Müjde Uzman) eski aşkı 'Rüzgar' karakterine hayat veriyor. Bu akşam yayınlanacak bölümle izleyiciyle buluşacak olan Rüzgar, Alev gibi deli dolu kişiliğiyle dikkat çekecek. Bir haber kanalında yönetici olan Rüzgar’ın gelişiyle Alev, Abdullah ve Pembe üçgeninde neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu.

        REKLAM

        DİZİNİN KADROSU BÜYÜYOR, ÜNLÜ İSİMLER 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE

        'Kızılcık Şerbeti’ne Rüzgar karakterinin gelişiyle kadroya Ebru DestanHelin’ karakteriyle dahil oldu. Haber kanalında spiker olan 'Demet' karakterine Gizem Coşkun, 'Rüzgar’ın asistanı 'Aslı’ya Duygu Aslan, 'İrem' karakterine ise Melis Değirmenci hayat verecek.

        Ebru Destan
        Ebru Destan

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        Melis Değirmenci
        Melis Değirmenci
        Gizem Coşkun
        Gizem Coşkun
        Yiğit Kirazcı ile Duygu Aslan
        Yiğit Kirazcı ile Duygu Aslan
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #Yiğit Kirazcı
        #show tv
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz