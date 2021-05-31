Yılan ve akrep sokması vakalarına

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Yılan ve akrep sokması vakalarına "bilinçsiz müdahale yapmayın" uyarısı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak, vatandaşların, yılan ya da akrebin ısırdığı bölgedeki zehri emmeye çalışıp dışarı atmaya çalışmasının çok yanlış bir uygulama olduğunu bildirdi.

Yılan ve akrep sokması vakalarına
AA

Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla yılan ve akrep sokması sonucu acil servislere çok sayıda vaka geldiğini söyledi.

Yılan ve akrep sokmalarının ölümcül ve acil müdahale gerektiren durum olduğunu ifade eden Koçak, "Bu tarz vakalara müdahalede halkımızın yanlış bildiği şeyler var. Yılan ve akrep gibi türlerin ısırdığı bölgede zehri emmeye çalışıp dışarı atmak çok yanlış. Bunu kesinlikle yapmayın. Buradaki zehri ağza alarak kendinizi zehirleyebilirsiniz." dedi.

Koçak, yılan ısırması ve akrep sokması durumlarında yaralanan bölgeye ilk müdahalenin ıslak bezle silinip su altında sabunla yıkayarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra vakit kaybetmeden hastanın en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktaran Koçak, "Yılan ve akrep gibi zehirli tür vakalarında ağzımızla zehri boşaltmayalım. Bilinçsiz yapılan ilk yardımlar kişilere zarar verir. Bu vakalarda zaman çok önemli, mümkün olan en kısa sürede hastaneye ulaştırılmalı. Isırılan bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulmalı, zehrin damar ve sinir yoluyla hareket etmesini engellemek için hasta hareket etmemeli." ifadelerini kullandı.

Koçak, bir süre önce Erzurum'un Olur ilçesinde yılan sokması sonucu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Serhat Albayrak'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Hasta Albayrak'a gerekli müdahalenin yapıldığını ve tedavisinin sürdüğünü belirten Koçak, "Bu hastalarda kas içinde kanamalar ve şişmeler gerçekleşebiliyor. Hastamız için antibiyotik tedavileri devam ediyor. Bir süre daha gözlem altında tutup tedavisinin tamamlanması sonucu hastamızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Albayrak da yaylada hayvan otlatırken yılanın sol ayağını ısırdığını ve ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bacağıma kemer bağlayıp ısırılan bölgeyi bıçakla açıp kanı çıkarmaya çalıştım. Sonra ilçe hastanesine ardından ambulansla Erzurum'a getirildim. Bizim oralarda çok sayıda çeşitli zehirli yılan var. Daha önceden mahallemizden bir kadın bahçede yılan ısırması sonucu ölmüştü." diye konuştu.

Albayrak, hastane doktor ve personeline ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya genelinde ölümlerin yüzde 6'sı fiziksel hareketsizliğe bağlı yaşanıyor
SAĞLIKÖlümlerin yüzde 6'sı fiziksel hareketsizliğe bağlı ...
Tiktok faciası! Yanlışlıkla kendini yaktı - Haberler
SAĞLIKTiktok faciası! Yanlışlıkla kendini yaktı
DSÖ'nün tahminleri korkutucu! 40 milyondan fazla genç... - Haberler
SAĞLIKDSÖ'nün tahminleri korkutucu!
30 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 30 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı? 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?
SAĞLIK50 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı?
MS hakkında doğru bilinen 10 yanlış!
SAĞLIKMS hakkında doğru bilinen 10 yanlış!
Sigarayı bırakmaya yardımcı 12 etkili öneri!
SAĞLIKSigarayı bırakmaya yardımcı 12 etkili öneri!
Hindistan'da "siyah mantar" enfeksiyonunda artış yaşanıyor
SAĞLIKCovid 19 bu hastalığı tetikliyor
Son dakika! 29 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!