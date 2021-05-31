Yılan ve akrep sokması vakalarına

AA

Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla yılan ve akrep sokması sonucu acil servislere çok sayıda vaka geldiğini söyledi.

Yılan ve akrep sokmalarının ölümcül ve acil müdahale gerektiren durum olduğunu ifade eden Koçak, "Bu tarz vakalara müdahalede halkımızın yanlış bildiği şeyler var. Yılan ve akrep gibi türlerin ısırdığı bölgede zehri emmeye çalışıp dışarı atmak çok yanlış. Bunu kesinlikle yapmayın. Buradaki zehri ağza alarak kendinizi zehirleyebilirsiniz." dedi.

Koçak, yılan ısırması ve akrep sokması durumlarında yaralanan bölgeye ilk müdahalenin ıslak bezle silinip su altında sabunla yıkayarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra vakit kaybetmeden hastanın en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktaran Koçak, "Yılan ve akrep gibi zehirli tür vakalarında ağzımızla zehri boşaltmayalım. Bilinçsiz yapılan ilk yardımlar kişilere zarar verir. Bu vakalarda zaman çok önemli, mümkün olan en kısa sürede hastaneye ulaştırılmalı. Isırılan bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulmalı, zehrin damar ve sinir yoluyla hareket etmesini engellemek için hasta hareket etmemeli." ifadelerini kullandı.

Koçak, bir süre önce Erzurum'un Olur ilçesinde yılan sokması sonucu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Serhat Albayrak'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Hasta Albayrak'a gerekli müdahalenin yapıldığını ve tedavisinin sürdüğünü belirten Koçak, "Bu hastalarda kas içinde kanamalar ve şişmeler gerçekleşebiliyor. Hastamız için antibiyotik tedavileri devam ediyor. Bir süre daha gözlem altında tutup tedavisinin tamamlanması sonucu hastamızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Albayrak da yaylada hayvan otlatırken yılanın sol ayağını ısırdığını ve ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bacağıma kemer bağlayıp ısırılan bölgeyi bıçakla açıp kanı çıkarmaya çalıştım. Sonra ilçe hastanesine ardından ambulansla Erzurum'a getirildim. Bizim oralarda çok sayıda çeşitli zehirli yılan var. Daha önceden mahallemizden bir kadın bahçede yılan ısırması sonucu ölmüştü." diye konuştu.

Albayrak, hastane doktor ve personeline ilgilerinden dolayı teşekkür etti.