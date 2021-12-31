Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelecek. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

BU AKŞAM TV'DE NE VAR? 31 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz