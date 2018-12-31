İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile terör örgütü DEAŞ’a yönelik İzmir TEM şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası yılbaşı gecesi öncesi ekipler 11 adrese operasyon düzenledi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, MİT Bölge Başkanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli eş zamanlı yapılan operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. İzmir merkez, Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin evlerinde, örgütün yayın organı olan ve hakkında toplama kararı bulunan kitaplar, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 29000 TL ve 8500 dolar ile DEAŞ terör örgütünü simgeleyen bayrak, toplumsal olaylarda kullanılabileceği değerlendirilen sarı yelekler bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şube müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ