"HİNDİ ETİ KIRMIZI ETE GÖRE DAHA SAĞLIKLI"

Dr. Koran, "Bir yılbaşı klasiği olan hindi eti kırmızı ete göre daha sağlıklı olup az miktarda zeytinyağı ile pişirmemiz ve beraberinde pilav ve ekmek miktarını azaltmamız hem hazımsızlığı kolaylaştırır hem de kalp damar sağlığımız için faydalı olacaktır. Ayrıca balık eti ve tavuk eti de alternatif olabilir. Ana yemek yanında yeşillikli, bol sirkeli, zeytinyağlı ya da hindistancevizi yağlı salata yemeği ihmal etmemeliyiz. Yine yemek yanında kızartma, soslu, yağlı yiyecekler ve beyaz unlu, beyaz şekerli yiyeceklerden uzak durmak da kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.