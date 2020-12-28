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HaberlerGündemYılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç lira? - 2021 çeyrek, yarım, tam bi
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Yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç lira? - 2021 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olduğu çekiliş öncesi vatandaşlar bilet almaya devam ediyor. Peki Yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

Yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç lira? - 2021 çeyrek, yarım, tam bi

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için heyecan dorukta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca vatandaşımızın şansını deneyeceği çekilişte büyük ikramiye 100 milyon TL olarak açıklandı. Peki Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları kaç lira, büyük ikramiye ne kadar?

2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALACAKLAR DİKKAT!

Kuşa Dikkat!
Sahte bilet almamak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Milli Piyango kuşu ve biletin numarası üzerine yerleştirilen semboller. Mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin net bir şekildi görünmesi gerekiyor.

Kabartmalı Seri Numarası
Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, biletin kabartmalı seri numarası. Parmak ile dokunulduğunda bu kabartmanın mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Biletin arkasındaki ruhsatlı bayiinin damgası da yine önemli bir kriter.

Kağıt Para Sesi Çıkarmalı
Milli Piyango biletleri para kağıdına benzer bir kağıttan yapıldığı için, ele alınıp biraz oynandığında para sesine benzer bir ses çıkarması gerekiyor.

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