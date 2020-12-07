2021 Yılbaşı için geri sayım başladı. 2020'yi geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların arasında yılbaşının hangi güne denk geldiği. Peki Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık tatil mi? İşte yeniyıl tatiline dair detaylar...

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.