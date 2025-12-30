Yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 34 tutuklu

Bursa'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında piyasaya sürülmek için hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi; gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 15 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerdeki eğlence mekanları ile iş yerlerinde denetim yapılırken, şüpheli görülen araçlar ile kimlikleri önceden tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon ve denetimler kapsamında; 30 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram kokain, 9 bin adet ecstasy, 3 bin adet sentetik ecza ile 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 34 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

ARAMA KARARI BULUNAN 23 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Öte yandan operasyon ve denetimlerde, "Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçlarından haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli de yakalandı.