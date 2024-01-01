Yılbaşı programları: 31 Aralık 2023 yılbaşı gecesi İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi etkinlikler ve konserler olacak? Yılbaşı etkinlikleri ve eğlence mekanları

Yılbaşı programları: 31 Aralık 2023 yılbaşı gecesi İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi etkinlikler ve konserler olacak? Yılbaşı etkinlikleri ve eğlence mekanları

Boğaz manzaralı Grand Tarabya, yılbaşı özel menüsü ve manzarasıyla yeni yılı karşılıyor. Yeni yıl yemeğinin yanı sıra hotelde ertesi gün Yeni Yıl Brunch'ı da servis ediliyor.

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IZAKA TERRACE

Izaka Terrace, 2024'e dolu bir yılbaşı etkinlik programı ile giriyor. Saat 20.00'de başlayan yılbaşı programında saksafon gösterisi, orkestra, oryantal ve DJ performansları ile devam ediyor.