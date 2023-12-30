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        Haberler Yemek Yapma Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı! Leziz hindi tarifi!

        Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı! Leziz hindi tarifi!

        Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hindi, hem göz alıcı sunumuyla hem de enfes tadıyla öne çıkar. İşte, misafirlerinizi etkileyebileceğiniz nefis bir hindi tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:49
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        Yılbaşı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, mutluluk ve lezzet dolu anların yaşandığı özel bir zaman dilimi. Bu özel günde sofraların vazgeçilmezi olan hindi, muhteşem kokusuyla ve doyurucu lezzetiyle herkesi büyüler. Yılbaşı gecesinin yıldızı olan bu tarif, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda hazırlanışıyla da özel anılar yaratmanıza yardımcı olacak. İşte, sizi ve sevdiklerinizi masaya toplarken büyüleyecek nefis hindi tarifi.

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        HİNDİ MALZEMELERİ

        Malzemeler:

        • 1 adet büyük boy hindi
        • 2 su bardağı su veya tavuk suyu
        • 1 büyük soğan
        • 4 diş sarımsak
        • Yarım limon suyu
        • Tuz ve karabiber
        • 3 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
        • İsteğe bağlı baharatlar (kekik, biberiye, kimyon vb.)
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        HİNDİ NASIL YAPILIR?

        • Fırınınızı 180 dereceye ısıtın.
        • Hindiyi iyice yıkayın ve suyunu süzdürün. İç kısmını limon suyu ile ovlayarak temizleyin.
        • Bir karıştırma kabında tereyağı veya zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları karıştırarak hindinin her tarafına bu karışımı sürün.
        • Soğanı ve sarımsakları büyük parçalar halinde doğrayın.
        • Hindinin içine soğan ve sarımsakları yerleştirin ve ağız kısmını kürdan veya ip ile kapatın.
        • Hindi, yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine su veya tavuk suyu dökün.
        • Önceden ısıtılmış fırında hindiyi pişirmeye başlayın. Her 30 dakikada bir, fırın tepsisinde biriken suyu hindinin üzerine dökerek ara sıra kontrol edin ve hindinin üstünü kızartmak için gerekirse fırının üst kısmına alın.
        • Yaklaşık olarak hindinin kilosu başına 20 dakika pişirme süresi hesaplayın. Pişme süresi sonunda, hindinin iç sıcaklığının 75-80 dereceye ulaştığından emin olun.
        • Fırından çıkardıktan sonra, hindiyi dinlenmeye bırakın ve daha sonra dilimleyerek servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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