Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yılbaşını tatil yaparak geçirmek isteyenler şimdiden tatil planını hazırladı. Peki, 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü tam gün mü? Detaylar haberimizde...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

31 Aralık salı gününe denk geliyor ve o gün resmi tatil yok. Çalışanlar mesaiye, öğrenciler okula gidecek. Fakat 1 Ocak 2020 salı günü yılbaşı tatili uygulanacak, okullar ve iş yerleri tatil olacak. Yıllık izninden kullanmak isteyenler izin alıp 5 günlük yılbaşı tatili yapabilecek.

1 Ocak'ta ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatil fakat 31 Aralık resmi tatil değil.

31 ARALIK OKULLAR YARIM GÜN MÜ TAM GÜN MÜ?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tam gün eğitimine devam edecek.