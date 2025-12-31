İstanbul’da yılbaşı nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı metro hatları yılbaşında 24 saat hizmet verecek ve yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve metrobüslerde ek seferler düzenlenecek. İşte, 1 Ocak yılbaşı toplu taşıma saatleri ile ilgili detaylar…