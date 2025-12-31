Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Yılbaşı toplu taşıma saatleri 1 Ocak 2026: Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs, vapur saatleri uzatıldı mı, kaça kadar açık olacak?

        Yılbaşı toplu taşıma saatleri 1 Ocak: Yılbaşında toplu taşıma saat kaça kadar hizmet verecek?

        İstanbul'da yılbaşı kapsamında toplu taşıma araçlarında düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; bazı metro hatları 7/24 hizmet verecek ve yoğunluğu engellemek amacıyla ek seferler konulacak. İşte, 1 Ocak yılbaşı toplu taşıma saatleri

        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:01 Güncelleme: 01.01.2026 - 07:32
        1

        İstanbul’da yılbaşı nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı metro hatları yılbaşında 24 saat hizmet verecek ve yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve metrobüslerde ek seferler düzenlenecek. İşte, 1 Ocak yılbaşı toplu taşıma saatleri ile ilgili detaylar…

        2

        1 OCAK 2026 YILBAŞI TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

        31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul’a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-KirazlI, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

        Ayrıca, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.

        Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.

        3

        YILBAŞINA ÖZEL EK SEFERLER KONULDU

        Yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilave olarak, otobüs hatlarında 370 ek sefer, metrobüs hattında ise 310 ek sefer olmak üzere toplam 680 ek sefer gerçekleştirilecek. Ayrıca yolculuk talebine uygun olacak şekilde merkezi noktalarda yedek araçlar hazır bulundurulacak.

        4

        YILBAŞINDA ANLARA'DA TOPLU TAŞIMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

        Yılbaşı gecesinde ulaşımın aksamaması için Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü tarafından ek önlemler alındı. Metro seferleri saat 03.00’e kadar, otobüs seferleri ise ana hatlarda sabah saatlerine kadar saat başı olacak şekilde planladı. 48 metro ring güzergâhında 00.00–03.40 saatleri arasında 114 ilave servis devrede olacak.

