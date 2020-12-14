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YILBAŞI YASAĞI | Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda korona virüsü ile ilgili yeni tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Çıkacak kararlar arasında ise yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir kararın alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte, detaylar...

YILBAŞI YASAĞI | Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bilindiği üzere sokağa çıkma yasaklarının da kapsamı genişletilmişti. Tedbirlerin kapsamının genişletilmesi beraberinde "Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı?" sorularını da akıllara getirdi. Peki, Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Merak edilen soru bugün ki Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamayla birlikte cevabını bulacak. Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. İşte, Prof. Dr. İlhan'ın açıklaması...

"4 KISITLAMAYLA ÖNÜ ALINMAYA ÇALIŞILABİLİR"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İlhan şunları söyledi:

"Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alınması halinde yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

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