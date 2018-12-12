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SIRBİSTAN

Listemizin 4. sırasında ise Balkanlar’da yer alan Sırbistan bulunuyor. Resmi dili Sırpça olan Sırbistan’da İngilizce de yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Eğer İngilizce biliyorsanız bu ülkede insanlarla kolayca iletişime geçebilirsiniz. Para birimi Sırp Dinarı olan ülkenin nüfusu da 7 milyon civarındadır. Eğer tatilinizi kalabalık olmayan yerlerde geçirmeyi seviyorsanız Sırbistan tam size göre!