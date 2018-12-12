Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Şimdi ise sıra 2018 yılının son günlerinde umutlu, mutlu bir yıla kendimizi hazırlamak için planlar yapmaya geldi. Biletall, ‘yılbaşında gidilebilecek en ucuz ülkeleri’ derledi
1
1|6
UKRAYNA
Listemizin ilk sırasında Ukrayna yer alıyor. Seyahat etmeniz için vize gereksinimi duymayan ülkelerden biri olan Ukrayna, coğrafi konumu nedeniyle ülkemize de gayet yakın.
2
2|6
Para birimi Grivna ve dili Ukraynaca olan Ukrayna 44.5 milyon nüfusa sahip. Fiyat ve pahalılık konusuna gelirsek, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla burada daha ekonomik bir tatil geçirebilirsiniz.
3
3|6
ARNAVUTLUK
Listemizin ikinci sırasında ise Arnavutluk yer alıyor. Güney Avrupa’da bulunan Arnavutluk’un dili Arnavutça’dır ve nüfusu 2.8 milyon civarındadır. Para birimi ise Leki’dir. Nüfusunun az olması nedeniyle kalabalık tatil yerlerini sevmeyenler için iyi bir opsiyon olan Arnavutluk aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az bir bütçeyle tatil yapmanıza olanak sağlıyor.
4
4|6
GÜRCİSTAN
Listemizin üçüncü sırasında ise Gürcistan yer almakta. Yaklaşık 70 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında yer alır. Dili Gürcüce’dir ve nüfusu da 3.7 milyondur. Para birimi ise Lari’dir.
5
5|6
SIRBİSTAN
Listemizin 4. sırasında ise Balkanlar’da yer alan Sırbistan bulunuyor. Resmi dili Sırpça olan Sırbistan’da İngilizce de yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Eğer İngilizce biliyorsanız bu ülkede insanlarla kolayca iletişime geçebilirsiniz. Para birimi Sırp Dinarı olan ülkenin nüfusu da 7 milyon civarındadır. Eğer tatilinizi kalabalık olmayan yerlerde geçirmeyi seviyorsanız Sırbistan tam size göre!
6
6|6
MAKEDONYA
Listemizin son sırasında ise Makedonya var. Güneydoğu Avrupa’da bulunan bir Balkan ülkesi olan Makedonya, resmi adıyla ‘’Makedonya Cumhuriyeti’’, 25.173 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Nüfusu ise sadece 2 milyondur. Listedeki ülkelerin çoğu gibi Makedonya da kalabalığı sevmeyen insanlar için oldukça uygun bir ülkedir. Para birimi ise Makedon Dinarı’dır.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.