        Haberler Bilgi Gündem Yılbaşında hava nasıl olacak? 1 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

        Türkiye yılbaşına 'soğuk bir giriş' yapıyor. İzlanda soğuk hava dalgasının ülkeye girişiyle beraber, ülkenin dört bir yanından kar haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre, yılbaşında da soğuk hava etkisini gösterecek ve kar yağışları devam edecek. İşte, 1 Ocak 2026 yılbaşı hava durumu

        Giriş: 01.01.2026 - 07:30 Güncelleme: 01.01.2026 - 07:30
        Meteoroloji yılbaşına dair hava durum raporunu paylaştı. İzlanda soğuk hava dalgasının ülkeye girişiyle beraber, başlayan dondurucu soğuklar yılbaşında da sürecek. Birçok ilde sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşı hava durumu

        31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara yılbaşına kar yağışı ile giriyor. 31 Aralık Çarşamba günü şehirde kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar 1 ila 3 derece arasında değişecek.

        1 Ocak Perşembe günü ise Başkentte kar yağışı dursa da sıcaklıklar gündüz eksi 3 derece, gece ise eksi 8 seviyesinde seyredecek.

        31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da soğuk hava dalgası tüm etkisiyle sürüyor. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında değişecek.

        1 Ocak Perşembe günü hava parçalı bulutlu ancak gece vakitlerinde sıcaklıkların eksi 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

        31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İzmir 31 Aralık Çarşamba günü sağanak yağışlı olacak ve sıcaklıklar 10 derece civarında seyredecek.

        1 Ocak Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek.

        31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra zamanla güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
