Yıldıray Şahinler: Gerizekâlı bir güruh var

Beşiktaş, dün oynanan maçta Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Maç sırasında, karşılaşmayla ilgili X hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler, kendisine gelen eleştirilere sert yanıt verdi.

Yıldıray Şahinler; "Bir oyuncu ne zaman futbol konuşsa 'sen git oyunculuğunu yap, konuşma' diyen geri zekâlı bir güruh var. Senin mesleğin scout'luk mu spor yazarlığı mı evlâdım? 50 senem tribünde, deplasmanlarda geçmiş, hayatım semtte, 25 yıllık da kongre üyesiyim. Bana tribüncülüğü öğretiyor" ifadelerini kullandı.