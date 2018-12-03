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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, insanın, iradeyle hayatın bütün engellerini kaldırıp herkes için daha güzel, yaşanabilir bir dünya meydana getirebileceğini belirtti.
Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün, toplumsal farkındalığın artması ve engelli vatandaşların hayattan beklentilerinin karşılanmasına vesile olmasını diledi.
Engelliliğin, insanın tercih ettiği bir olgu olmadığını, doğuştan ya da sonradan karşılaşılan bir durum olduğunu belirten Yıldırım, "İnsan, iradeyle hayatın bütün engellerini kaldırıp herkes için daha güzel, yaşanabilir bir dünya meydana getirebilir. Nitekim Ampute Futbol Milli Takımımız, sporda elde ettikleri başarılarla bunu ispat etmişlerdir. Bu noktada fiziki engeller sadece karar alma, planlama ve düzenleme konusudur fakat zihinlerdeki engelleri kaldırmak uzun bir eğitim gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Vicdan medeniyetinin mensupları olarak bugüne kadar engelliliği bir kusur gibi gören anlayışa karşı yürüttükleri çalışmalardan önemli sonuçlar aldıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kimseyi yaşadığı yere mahkum bir şekilde yaşatmamak gayesiyle mevzuattan uygulamaya kadar hemen her alanda yürüttüğümüz çalışmaların pozitif sonuçlarının hayata da yansıdığını gözlemliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, sürece bağlı olarak hayattaki engeller gibi zihinlerdeki engellerin de kaldırılmasına ve herkesin birbiriyle sosyal empati kurmasına vesile olacağına inanıyor, engelli insanlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."
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