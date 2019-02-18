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Yıldırım Meclis Başkanlığı'ndan istifa ediyor, seçim süreci başlıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bugün Meclis Başkanlığı'ndan istifa dilekçesini sunması bekleniyor. Yarın TBMM Genel Kurulu'nun toplanmasının ardından istifa sürecinin başlaması ve 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nın belirlenmesi planlanıyor

Giriş: 18.02.2019 - 07:04 | Güncelleme:
HABERTURK.COM / Ajanslar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bugün görevinden istifa etmesi bekleniyor. Yıldırım, bu akşam saat 20.00'de TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem TBMM Başkanları ve 27'nci dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek.

12 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olan Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından sonra görevinden 7 ay sonra ayrılıyor. Yıldırım'ın istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından salı günü yapılacak TBMM Genel Kurulu'nda bu dilekçe okunacak.



CELAL ADAN MECLİS BAŞKANI OLACAK

Yıldırım'ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

SEÇİM TAKVİMİ BAŞLIYOR

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.

Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı seçilecek.



OYLAMA NASIL OLACAK?

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

MECLİS'E SEÇİM ARASI

TBMM Başkanı'nın seçilmesinin ardından Meclis, seçim için araya girecek. Aranın yerel seçimlerin ardından bitmesi bekleniyor.

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