        Yıldız Çağrı Atiksoy: Zevkine her zaman güvenirim

        Yıldız Çağrı Atiksoy: Zevkine her zaman güvenirim

        Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, çıktıkları alışverişte bir hayli keyifli halleriyle dikkat çekti

        Giriş: 28.12.2025 - 23:10 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:10
        Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, çıktıkları alışverişte bir hayli keyifli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yıldız Çağrı Atiksoy, rol aldığı 'D.İ.S.C.O' adlı yeni filmi için büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

        Eşinin zevkine her zaman güvendiğini belirten Yıldız Çağrı Atiksoy; "Berk’in zevklerine her zaman güvenirim” sözleriyle gülümsedi. Yeni yıl planları sorulan Berk Oktay ise yılbaşını ailem ile geçireceğini ifade etti.

        Sadettin Saran, stat önünde bekleyen taraftarları selamladı

         İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde kendisine destek için toplanan taraftarları selamladı.

