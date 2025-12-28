Yıldız Çağrı Atiksoy: Zevkine her zaman güvenirim

Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, çıktıkları alışverişte bir hayli keyifli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yıldız Çağrı Atiksoy, rol aldığı 'D.İ.S.C.O' adlı yeni filmi için büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

Eşinin zevkine her zaman güvendiğini belirten Yıldız Çağrı Atiksoy; "Berk’in zevklerine her zaman güvenirim” sözleriyle gülümsedi. Yeni yıl planları sorulan Berk Oktay ise yılbaşını ailem ile geçireceğini ifade etti.