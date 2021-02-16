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YILDIZ HACIEVLİYAGİL CÜCELOĞLU KİMDİR?

55 yaşında olan Yıldız Hacıevliyagil İzmir doğumludur.

Yıldız Hacıevliyagil, Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Doğan Cüceloğlu ile evli olan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu Galatasaray Üniversitesi’nde Felsefe alanında ve Özyeğin Üniversitesi’nde Çift Aile Terapisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak İzmir’de doğdu. İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim kategorilerinde eserler kaleme almıştır. İşim ve Ben kitabının yazarıdır.

Doğan Cüceloğlu on yıllık evliliğin ardından ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yapmıştır.

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