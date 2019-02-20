Yıldız Holding, Godiva’nın, dört ülkedeki operasyon ve Belçika’daki fabrikasını MBK Partners’a satmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.
Anlaşmaya göre; MBK Partners, Godiva’nın faaliyet gösterdiği 100’den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken, Yeni Zelanda’da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak.
Godiva paketli ürünler, e-ticaret, duty free noktaları (Japonya ve Güney Kore) ve bu ülkelerdeki 300’den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor. Yıldız Holding, Godiva’nın bu dört ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100’den fazla pazardaki operasyonlarının ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek.
Satışta Yıldız Holding ve Godiva’ya; Morgan Stanley Finansal danışmanlık alanında, Baker McKenzie ise hukuk danışmanlığı konusunda münhasır hizmet verdi.
15.7 MİLYAR DOLAR VARLIĞI YÖNETİYOR
Kuzey Asya - Kore, Japonya, Çin ve Hong Kong bölgesindeki satın almalar konusunda uzmanlaşan Asyalı MBK Partners'ın 2005 yılında küresel özel sermaye fonlarında birlikte çalışan 6 ortakla kurulmuştu.
Şirketin web sitesine göre, MBK Partners yatırımcıları arasında Asya bölgesinin yanı sıra Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan da çok sayıda devlet teşekkülü, finansal kuruluş, kamu ve şirket emeklilik fonları ile üniversite fonları bulunuyor.
Portfolyosunda 33 kuruluş olan MBK Partners, 15.7 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyor.
Bugün gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları resmi olarak açıklanmadı. Reuters haber ajansı ise kaynaklara dayandırdığı haberinde satışın 1-1.5 milyar dolar değer sahip olabileceğini belirtti.
Bu işlemin Belçika çalışan temsilcileriyle standart devir görüşmelerinin tamamlanması ve Rekabet Kurulu’nun bekleme süresinin dolması da dahil olmak üzere, yasal şartların sağlanması sonrasında, 2019 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor.
2007 yılında 850 milyon dolara bünyesine kattığı Godiva’nın her türlü marka hakkını elinde bulunduran Yıldız Holding, 100’ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek.
Yapılan satış anlaşmasıyla Yıldız Holding, Godiva’nın global pazarlardaki fikri mülkiyet hakkına sahip olmaya devam edecek, anlaşma kapsamındaki ülkelerde sadece bu fikri mülkiyet hakkının süresiz kullanım iznini de MBK Partners’a verecek. Yıldız Holding, Godiva’yı tüm dünyada yönetecek ve Belçika dahil 100’ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek. Yıldız Holding, satış anlaşması kapsamında yer alan Belçika’daki üretim tesisinin yanı sıra holdingin sahibi olduğu Reading ABD’deki ve İstanbul’daki üretim tesislerinden ürün almayı da sürdürecek.
Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: “2008’de Godiva’yı satın almamızdan bu yana global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse ikiye katladık. Godiva’nın gösterdiği performanstan ve markanın hala çok yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görmekten son derece memnunuz. Gelecekteki potansiyelini görerek sağlıklı ve güçlü bir büyüme için gereken nakit akışını sağlamaya yönelik alternatifler tespit etmek üzere Godiva üst yönetimiyle stratejik bir çalışma yaptık. Sağlıklı ve güçlü bir büyüme için çok önemli bir karar aldık. Bu anlaşma portföyümüzdeki yüksek potansiyele sahip diğer bölgelerin hızlı büyüyebilmesi için ideal bir çözüm oldu. Godiva markasının tüm global pazarlarda fikri mülkiyet hakkı şirketimize aittir. Yani sahibi Yıldız Holding’dir, bunda bir değişiklik yok” dedi.
Gelecek 5 yılda 5 kat büyüyeceğiz
Godiva CEO’su Annie Young- Scrivner ise, “Bu anlaşmanın herkes için “kazan-kazan” anlamına geldiğine inanıyoruz. Anlaşma, mevcut ve yeni pazarlarda büyümemize ivme kazandırırken dünya genelinde 2000’den fazla yeni kafe açma planımızı destekleyerek, 5 katı büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları sağlayacak. Aynı zamanda markamızı ikonik yapan Belçika mirasının, kalitesinin ve el işçiliğinin korunmasına da yardımcı olacak“ dedi.
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