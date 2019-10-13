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HaberlerTelevizyonYıldız, Kuzey'e kendini siper etti

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk zirvenin değişmeyen sahibi

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecanın eksilmediği bölümün final sahnesinde Kuzey ve Yıldız’ın birlikte denize açıldıklarını ve fırtınaya yakalandıklarını öğrenen Ruhi öfkeyle silahını Kuzey’e doğrulttu. Ekran başındakilerin nefeslerini tutarak izledikleri sahnede Ruhi, Kuzey’e ateş edecekken son anda Yıldız, Kuzey’in önüne geçerek kendini siper etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk Total’da 7.52 rating  ve yüzde 20.68 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde  5.77 rating  ve yüzde 15.66 izlenme  payı, AB’de ise yüzde 4.57 rating ve 13.27 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #arkadaşım etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #arkadaşım etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

YILDIZ GİTMEKTEN VAZGEÇTİ!

Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde arkasından gelen Kuzey, Yıldız’a yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Yıldız, Kuzey’in arkadaş olma teklifiyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için ona belirli bir süre verirken Çetin, adım adım Feride’yi takip etti. Gitmeden vazgeçen Yıldız evine geri dönerken, yaşanan olaylar ikiliyi daha da yakınlaştırdı. Kuzey ve Yıldız ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalıştı.

Yıldız geri dönüyor;

RUHİ, KUZEY’İ VURACAKKEN YILDIZ ÖNÜNE GEÇTİ!
 
Kendisine görücü geleceğini öğrenen Pembe, kızlardan yardım isterken işler umduğu gibi gitmedi. Kızların katıldığı doğum günü partisinde ortalık savaş alanına dönerken, Feride’yi rahatsız eden Çetin, Kuzey’in sert yüzüyle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Abisinin yokluğunda dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kalan Yıldız ile Kuzey yıllar sonra baş başa bir gece geçirdi. Fırtınanın çıkmasıyla deniz kenarında bir balıkçı barınağına sığınan ikiliyi kötü bir sürpriz bekliyordu. Kuzey ile Yıldız’ı birlikte gören Ruhi, Kuzey’e silah doğrulttu. Kuzey’in önüne kendini siper eden Yıldız’ın vurulduğu final sahnesi izleyenleri şoke etti.

Kuzey ve Yıldız fırtınaya yakalanıyor;

 

Yıldız, Kuzey’e kendini siper ediyor;

 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız’ın evlenme kararı aldığı eğlenceli tanıtımda kızlar, Ömer’in nişanlı olduğunu öğreniyor. Mine ve Gökçe annelerinden gelen telefonla şoke olurken, takım elbise giyen ve değişimiyle dikkat çeken Kuzey’in “Bir süredir yoktum, demişler ki öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü!” sözleri merak uyandırıyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü  Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 6. Bölüm Tanıtımı!

 

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