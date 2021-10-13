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Haberler Müzik Yıldız Tilbe: Allah sevgilime yardım etsin! - Magazin haberleri
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Yıldız Tilbe: Allah sevgilime yardım etsin!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başlayan Tilbe, hayranlarına aşkla ilgili tavsiyelerde bulundu

Yıldız Tilbe: Allah sevgilime yardım etsin! - Magazin haberleri
"Allah sevgilime yardım etsin!"
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HABERTURK.COM

Yıldız Tilbe geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Seyircisine tavsiyeler veren şarkıcı "Akıllı olup fazla kıskanmamak lazım!" dedi. Aşktan bahseden Tilbe, "Benim bir sevgilim olsaydı işi çok zor olurdu. 'Allah ona yardım etsin' derdim. O yüzden bir sevgilim yok zaten. Bu konuda yardım edecek biri de yok." diye konuştu

"BİR TARAFIM YUNAN TANRICAŞINA BENZİYOR"

Makyajının 3 saat sürdüğünü söyleyen Yıldız Tilbe, "Dudaklarımı 40 kere boyamışımdır, 41'incide ancak ikna oldum. Bir tarafım Yunan tanrıçasına benziyor bir tarafım da bizim Yıldız'a..." sözleriyle alkış aldı.

KONSERDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Bir seyirci sevgilisine evlilik teklif edince Yıldız Tilbe, "Ailelerinizin haberi var mı? Allah tamamına erdirsin ve en kötü gününüz böyle olsun." diyerek 'Hastayım Sana' şarkısını genç çift için söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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