Yıldız Tilbe: O şarkı söylerken her seferinde ağlıyorum

"O şarkı söylerken her seferinde ağlıyorum" 0:00 / 0:00

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Yıldız Tilbe, "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" konser serisinde 4. kez sahneye çıktı. Tilbe, yoğun ilgi gören konserine "Delikanlım" ile başlarken, Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbullu'ya üç saatlik bir müzik ziyafeti çekti.

Kendine has tarzı, kıyafeti, dansları ve performansı ile izlemeye gelenlere yine bir Yıldız Tilbe gecesi yaşatan sanatçı, uzun bir süre orkestrasını soluksuz dinledi.

Yıldız Tilbe

"EN GÜZELİ BİLDİĞİNİ OKUMAKTIR"

Tilbe, ardından, "Bir sürü şey söylemek istersiniz. Olmayınca olmaz, söyleyemezsiniz. O an bir icat bulmanız gerekir. O da ben de şu anda yok. O yüzden en güzeli bildiğini okumaktır." diyerek, şarkılarını seslendirmeye devam etti.

Oğulcan Engin

"O ŞARKI SÖYLERKEN HER SEFERİNDE AĞLIYORUM"

Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Cevher, Irmak Arıcı, Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı gibi birçok isim vardı. Yıldız Tilbe, Cevher'i sahnesine davet ederek, şarkılar söylemeye devam etti. Cevher'in yorumundan çok etkilendiğini ve her seferinde ağladığını dile getiren şarkıcı, bu akşam da sahnede kendini tutamadığını dile getirdi.

Cevher

Yıldız Tilbe, 27 Eylül'de bir kez daha Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.