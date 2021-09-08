Yıldız Tilbe koronavirüs aşısı mı oldu? Açıklama yaptı... - Magazin haberleri

Aşı değil PCR! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dün akşam sahneye çıkan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin koronavirüs aşısı olduğu ileri sürülmüştü.

Daha önce tepki göstererek, "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum!" diyen Tilbe'nin fikrini değiştirdiği ve ilk doz aşısını yaptırdığı konuşuluyordu. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yıldız Tilbe'nin koronavirüs aşısı değil, konser öncesi PCR testi yaptırdığı öğrenildi.

"AŞI KARŞITI DEĞİLİM!"

Hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Twitter hesabından da açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Olmadım, aşı olmayacağım. Aşı karşıtı değilim. İsteyen istediğini yaptırsın. Herkes kendinden sorumlu. Bu konuda konuşmak istemiyorum artık, bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam." şeklinde konuştu.

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) September 8, 2021

TİLBE'YE 'AŞI' TEPKİSİ

İçişleri Bakanlığı, PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge yayımlamıştı. Genelgede, aşı olmayanlara konser, tiyatro gibi etkinlikler ve uçak, otobüs, tren yolculuklarında 6 Eylül'den itibaren PCR testi zorunluluğu getirildiği belirtilmişti.

Daha önce, "Asla aşı vurulmayacağım." diyen Yıldız Tilbe, PCR testiyle ilgili alınan karar sonrası söylemlerine bir yenisini daha eklemişti. Tilbe, "İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dedi bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) August 19, 2021

"PCR DA AŞI DA OLMAYACAĞIM"

Tilbe, ayrıca, "Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için, seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi mi olacağım? Olmam ki... PCR da, aşı da olmayacağım. Çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım?" demişti.

"BİLİM İNSANLARI TARTIŞSIN"

Yıldız Tilbe'yi eleştiren takipçileri, konunun bilim insanları tarafından tartışılması gerektiğini söylemişti.