Yıldız Tilbe'nin konserleri iptal mi edildi? Açıklama geldi... 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı, PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge yayımladı. Genelgede, aşı olmayanlara konser, tiyatro gibi etkinlikler ve uçak, otobüs, tren yolculuklarında 6 Eylül'den itibaren PCR testi zorunluluğu getirildiği belirtildi.

"İSYAN ETMİYORUM!"

Sanatçı Yıldız Tilbe de PCR testiyle ilgili alınan karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Tilbe, "İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dedi bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz? Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için, seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi mi olacağım? Olmam ki... PCR da, aşı da olmayacağım. Çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım?" ifadelerini kullanmıştı.

— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) August 19, 2021

'KONSERLERİ İPTAL OLDU' İDDİASINA YANIT

55 yaşındaki şarkıcının yaptığı açıklamalardan sonra 18 Eylül'de Kıbrıs'taki konserinin iptal edildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama ise Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk'ten geldi. Kıbrıs konseri haberlerinin yalan olduğunu ifade eden Şentürk, "Yıldız Hanım'ın Kıbrıs konseri yok ki! Birileri yazıp çiziyor insanlar inanıyor. Aşı karşıtı olan birine ben nasıl Kıbrıs konseri alayım? Zaten Kıbrıs konserleri başlayalı 15 gün oldu. Konser yok ki iptal olsun." diye konuştu.

"BİLİM İNSANLARI TARTIŞSIN"

Tilbe'yi eleştiren takipçileri, konunun bilim insanları tarafından tartışılması gerektiğini söylemişti.

"HER İNSAN KADAR ŞÜPHE DUYMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Şarkıcı, geçtiğimiz yıl da, "Asla aşı vurulmayacağım. İsteyen vurulsun. AVM, sinema, sosyal hiçbir yere çıkmayacağım. Bankada hesabım olmayacak. Dayatılan bütün yaptırımlara rağmen insanlığı açık açık yok etmek istediklerini söyleyen adamların ilaçlarını ve aşılarını reddediyorum." açıklamasını yapmıştı.

Koronavirüsün bilinçli olarak dünyaya yayıldığını savunan Tilbe, "Meyvelerin, sebzelerin genlerini bozdular, sıra insana mı geldi? Aşınıza da, çipinize de uğruna insanlıktan çıktığınız paranıza da lanet olsun. Her insan kadar şüphe duymak zorunda kalıyorum, gördüklerim ve duyduklarım sayesinde. Allah'ın dediği olur." şeklinde konuşmuştu.

"DOLARIN ALLAH BELASINI VERSİN" DEMİŞTİ

Yıldız Tilbe'den bir tepki de geçtiğimiz aylarda Dolar/TL'deki yükselişe gelmişti. Ünlü sanatçının, "Doların Allah belasını versin!" mesajı sosyal medyada ilgi görmüştü. Tilbe, "Ya da TL aradan kalksın, dolar kullanalım. Her şey dolar üzeri TL olmasın. Yazık paramıza, arada kalmasın." önerisinde bulunmuştu.