Yıldız Tilbe'nin bedava ilaç talebine Sağlık Bakanı'ndan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fransa'da binlerce kişinin ölümüne neden olan 'H3N2 virüsü' ile ilgili "Bizde giderek, azalan ama Avrupa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an risk oluşturmuyor. Bununla ilgili 'Ulusal Grip Eylem Planı'mız devrede" dedi.
Tarsus'taki 600 yataklı hastanenin inşaatında inceleme yapan Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mersin Valiliği'ni ziyaret etti.
Burada konuşan Bakan Koca, basın mensuplarından birinin, Fransa'da binlerce kişinin ölümüne yol açan 'H3N2 virüsü' ile ilgili sorusunu yanıtladı. Koca, "Bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz ve genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve özellikle bizde kasım, aralık, ocak, şubat ve mart gibi seyreden ve genelde bir dönem 2009'da 'H1N1' salgını dünyada yaygın olmuştu. Hayvanlardan insana geçme şekliyle hatta 'domuz gribi' adı almıştı. Bu süreçte bizde çok az görülen, normalde mevsimsel bir ajan olarak görülen ve daha çok bizde 'H3N2' olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de bugünlerde yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an risk oluşturmuyor. Bununla ilgili 'Ulusal Grip Eylem Planı'mız devrede" diye konuştu.
'SANATÇIMIZA GEÇMİŞ OLSUN'
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'domuz gribi' ile ilgili yaptığı paylaşımı da değerlendiren Bakan Koca, "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Grip salgını ile ilgili bir salgın olmadığını, riskli olan hastaların hekim kontrolünde aşı yaptırabileceğini ve şu süreçte özellikle hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacını hekim uygun görüyor ise ücretsiz zaten veriyoruz. Sayın Yıldız hanım, aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz alabilir veya herhangi bir hekim reçete ile yazdığında Geri Ödeme Kurumu da bunu ödüyor. Gripten korunmanın en önemli unsuru; elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.