Yıldız Tilbe: Ben hep bensizmişim

"Ben hep bensizmişim" 0:00 / 0:00

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Yıldız Tilbe, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. "Delikanlım" şarkısı ile sahneye çıkan Tilbe, "Çok Zor", "Çat Kapı", "Vazgeçtim", "Çabuk Olalım Aşkım" gibi en sevilen parçalarını dinleyicileriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

"BEN HEP BENSİZMİŞİM"

Konser arasında hayranları ile sohbet eden Yıldız Tilbe, "Benzerim yok değil mi? Ben de kendime benzemiyorum. Kendime benzesem başka türlü olurdum. Kendimle tanışmadım henüz. Bugün bir hayranım bana sosyal medyadan mesaj atmış, 'Abla sen hiç sensiz kaldın mı?' diye. 'Ben hiç bende olmadım ki...' diyecektim ama üzülür diye söylememiştim. Şimdi söylüyorum; ben hep bensizmişim." sözleriyle sevenlerine içini döktü.

Kiraz desenli elbise ile sahneye çıkan Tilbe, farklı saç modeli ile de tarzını konuşturdu. Kuruçeşme'ye özel bir kostüm tercih eden Tilbe, hayranlarının beğenisini kazandı.

Finalde "Mardin Kapı Şen Olur", "Delalım" ve "Hayatı Tesbih Yapmışım" gibi şarkıları söylerken sahnede halay çeken Tilbe, konserin sonlarında seyircisini adeta oturtmadı. Kuruçeşme'yi dolduran müzikseverlerin hep beraber halay çekip, Tilbe'ye eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

AŞI DEĞİL, PCR!

Tilbe'nin sahneye çıkmasının ardından ünlü şarkıcının koronavirüs aşısı olduğu ileri sürülmüştü.

Daha önce tepki göstererek, "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum!" diyen Tilbe'nin fikrini değiştirdiği ve ilk doz aşısını yaptırdığı konuşuluyordu. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yıldız Tilbe'nin koronavirüs aşısı değil, konser öncesi PCR testi yaptırdığı öğrenildi.